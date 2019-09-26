Galaxy A будет еще доступнее

Какое-то время назад мы могли смело смеяться над бюджетными смартфонами компании Samsung, которые при наличии очень слабых характеристик могли выдать очень высокую цену, примерно на уровне флагмана Xiaomi. Теперь компания одумалась и начала выпускать смартфоны в линейке А, которая привлекает пользователей хорошим экраном, качественными камерами, достойной начинкой и очень низкой стоимостью. Кроме того, теперь производитель планирует выпустить в данной линейке новый смартфон Galaxy A, который будет максимально доступным. Да, у него явно будут проблемы с начинкой и очень простое железо, но для многих пользователей это вообще не важно. Намного важнее возможность купить доступный смартфон и пользоваться им годами.