Galaxy A50 от Samsung

Обе камеры получили дополнительные функции. В частности, в селфи-камеру добавлен режим более узкого обзора, и ракурс при желании можно ограничить 68 градусами. Тыльная камера получила функцию «красивой» видеосъемки (Beauty Video Mode), а также набор новых эффектов для системы «Живой фокус» (Live Focus).Прежде всего, следует отметить функцию Bixby Routines, которая вносит серьезные удобства при использовании помощника Bixby. Прежде эта возможность присутствовала лишь на топовых смартфонах Galaxy S10 и дорогих аппаратах линейки Galaxy A. Искусственный интеллект изучает предпочтения владельца и анализирует его опыт в использовании гаджета.Сейчас владельцам этой модели стало доступно новое программное обновление. Файл имеет весьма солидный размер – 666 МБ. При этом он не только устраняет проблемы безопасности, но также предлагает несколько новых функций и улучшений.О стоимости новинки пока неизвестно.