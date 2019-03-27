Galaxy A70 с 6,7-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 4500 мАч

Samsung анонсировала Galaxy A70, у которого самый большой экран в линейке Galaxy A. Он оснащен массивным 6,7-дюймовым Full HD + Super AMOLED Infinity U дисплеем с соотношением сторон 20: 9 для захватывающего просмотра. Телефон питается от колоссально емкой батареи на 4500 мАч, которая поддерживает сверхбыструю зарядку 25 Вт.

Он также имеет тройную камеру, состоящую из основного объектива 32 МП и объективом f/1.7, она также оснащена сверхширокоугольным сенсором на 8 МП с углом обзора в 123 градуса и датчиком глубины в 5 МП. На передней панели находится 32MP селфи-камера.

Внутри восьмиядерный процессор, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутренней памяти с поддержкой microSD до 512 ГБ, Android 9.0, поддержку двух SIM-карт и датчик отпечатков пальцев на дисплее. Новинку представят уже 10 апреля, на мероприятии Galaxy Event от Samsung.