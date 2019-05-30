Galaxy Fold выйдет не скоро

На просторах интернета активно обсуждали тот факт, что смартфон Galaxy Fold, который компания Samsung анонсировала некоторое время назад, все же не поступит в продажу в июне этого года. По словам инсайдеров, у гаджета слишком уж серьезная недоработка в конструкции и вполне возможно, что релиз перенесут. Теперь же появилась информация о том, что корейская компания и в июне свой гаджет не покажет — им нужно провести много тестов, на что уйдет довольно много времени. К релизу в следующем месяце компания просто не готова, ведь устройство стоит дорого и его нужно довести до ума, а потом уже отправлять на прилавки. К сожалению, информации о точной дате релиза нет и представители компании Samsung это никак не комментируют. Очень жаль.