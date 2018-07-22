Galaxy J8 недорогой безрамочник

Компания Samsung выпустила смартфон с хорошей начинкой. Габариты Samsung Galaxy J8: 8 x 75,6 x 159,2 мм. Имеется 3 Гб ОЗУ и 32 Гб на флэш-накопителе, а также двойная тыловая камера (16 + 5 Мп) и 16-мегапиксельная лицевая со вспышкой, отдельный слот для microSD-карт до 256 Гб, аккумуляторная батарея на 3500 мА/ч, пара SIM-слотов.В основе девайса лежит чипсет Snapdragon 450 от Qualcomm. Разрешение 6-дюймового экрана Super AMOLED (18,5:9) – 720 x 1440 (HD+). Роль «управляющего» возложена на ОС Android 8.0 Oreo. О стоимости смартфона пока неизвестно.