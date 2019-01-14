Galaxy M покажут 28 января

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung готовит к релизу новые смартфоны серии Galaxy M, которые должны удивить высокой производительностью при адекватной стоимости продукта. Теперь появились данные о том, что такой смартфон точно есть, как минимум один, и его покажут на презентации уже 28 января. Пока что говорить о его характеристиках мы не будем, так как много условностей и деталей имеется, плюс нужно понимать, что моделей в этой линейке может быть несколько. Но, действие со стороны бренда очень странное — теперь у пользователя будет еще больше проблем при выборе своего смартфона мечты, ведь серий стало очень много. Даже продвинутому пользователю трудно разобраться в этих буквах и цифрах, не говоря уже о более казуальных покупателях.