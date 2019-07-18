Galaxy Note 10 не будет иметь чипа Snapdragon 855 Plus

WinFuture утверждает, что модели Galaxy Note 10, будут иметь более старый Snapdragon 855 вместо Snapdragon 855 Plus. Международные модели Galaxy Note 10 будут иметь новый 7-нм чипсет Exynos 9825 . Набор микросхем Exynos 9825 будет обеспечивать несколько лучшую производительность по сравнению с 8-нм Exynos 9820, оснащенными смартфонами серии Galaxy S10.

Новый Snapdragon 855 Plus компании Qualcomm представляет собой незначительное обновление по сравнению с чипсетом Snapdragon 855, предлагая чуть более высокую тактовую частоту 2,96 ГГц и повышение производительности графического процессора до 15%. Первым смартфоном с последним чипом Snapdragon будет ASUS ROG Phone II. Ожидается также несколько других производителей смартфонов, таких как Realme, Vivo, Nubia, Lenovo и Redmi.