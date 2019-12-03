Galaxy Note 10 случайно обновили до Android 10

Совсем недавно в компании Samsung произошел довольно интересный казус. Дело в том, что владельцы Galaxy Note 10 пока что не получили полноценного обновления до новой операционной системы Android 10. Однако по ошибке сотрудники компании все же обновили один смартфон линейки Galaxy Note 10 до новой операционной системы. Об этом сообщил пользователь на форуме Reddit, где даже приложил личный скриншот со своего смартфона с информацией о системе. Вероятно, это сбой в системе обновления, ведь больше никто из пользователей Galaxy Note 10 обновление не получил, да и в компании Samsung никто не говорит о ближайшем релизе данной ОС на смартфоне. Однако это говорит о том, что система уже готова, а значит рано или поздно ее опубликуют в свет.