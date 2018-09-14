Galaxy Note 10 уже в разработке

Только недавно в сети появилась информация о том, что компания Samsung работает над новым смартфоном под названием Galaxy Note 10, как инсайдеры уже начали сливать данные об устройстве. Здесь нужно быть предельно аккуратным, ведь производитель еще сам окончательно не решил, какое железо сюда ставить, какие элементы управления и дисплей выбрать. Так что сейчас в сети будет масса слухов о новинке, но лучше не обращать на них внимание — устройство только в плане разработки, там еще масса разных непонятных моментов. Это будет крутой флагман, которым является девятая версия, но ожидать каких-то громадных сдвигов не стоит, ведь компания Apple со своим новым флагманом явно проигрывает гонку вооружений. Значит, в ближайшее время ждать чего-то нового и невероятного не стоит, в этом просто нет смысла.