Galaxy Note 8 меняют на новые

В интернете появилась новость о том, что компания Samsung вновь немного оплошала - новые смартфоны Galaxy Note 8 после полной разрядки отказываются включаться. То есть, вы ходили со смартфоном на двух процентах батареи и разговаривали по очень важному делу, ваш смартфон разрядился и вы ставите его на зарядку. Но, ничего не происходит - смартфон не включается и все. Ждите хоть неделю, но продукт останется в выключенном состоянии, хотя иконка на экране светится будет. Корейский производитель решил не тянуть и сходу решил проблему - если у вас смартфон не включается, то несите его в официальный магазин и меняйте на совершенно новый. Да, вы можете пол года ходить с Galaxy Note 8, потом он не включится и вам дадут совершенно новый смартфон взамен старого. Это круто и такая позиция компании нам очень импонирует.