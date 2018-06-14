Galaxy Note 9 на новых снимках

На просторах интернета можно найти много интересной информации, но не вся она является подлинной. Например, вот в сети появились фотографии смартфона Galaxy Note 9 от компании Samsung, которые вроде как похожи на правду. Но, знающие люди говорят, что фотография полностью сфабрикована — дизайн сканера отпечатков пальцев полностью отличается от того, что может использовать производитель, плюс явная проблема с системой камер, которая расположена вдоль тыльной панели. Вообщем, смартфон выглядит прикольно и интересно, но мы уверены, что на деле никто покупать такого рода продукт не стал бы, так как он выглядит уж слишком странно. Да, я понимаю, что о вкусах не спорят, но производитель обязан фокусироваться на массовой аудитории. Тут нужны более привычные варианты дизайнерских решений.