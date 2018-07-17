Galaxy Note 9 в руках главы Samsung Mobile. Фото

Глава Samsung Mobile Дон-Джин Кох оказался запечатлен на фото с Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. Снимок достаточно маленький, но Galaxy Note 9 безошибочно угадывается из-за расположения сканера отпечатков пальцев, который сместился под основную камеру. Модули камеры, как и утверждалось в слухах, размещены горизонтально.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа.