Galaxy Note Fold получит поддержку стилуса

Некоторое время назад никто не верил в то, что смартфон Samsung Galaxy Note Fold все же попадет в продажу, а теперь он доступен для предварительного заказа и его совсем скоро можно будет купить для личного использования. Цена слишком уж высокая, но нужно понимать, что это уникальное в своем роде устройство и что просто так его компания продавать за доступную сумму не станет. Теперь появилась информация, что в будущих своих гибких смартфонах корейский производитель планирует добавить поддержку пера S Pen, которое позволит более удобно вводить данные, редактировать что-то или делать заметки. Это действительно крутая фишка, если учитывать, что гаджет довольно большой и стилус ему действительно поможет. Вопрос только в стоимости.