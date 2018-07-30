Не так давно компания Samsung получила патент на внешний вид юбилейного флагмана Galaxy S10, но его анонс случится в первой половине следующего года. Выяснилось, что этот смартфон оснащен экраном, занимающим всю площадь на лицевой части данного аппарата. Производитель называет его «Edge to Edge», что означает «От края до края». Также в дисплей девайса встроен дактилоскопический модуль.

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне Samsung Galaxy S10 занимает 20% от общей площади экрана. «Фронталка» вместе с ней, а вместе с ней и все сенсоры находятся в верхнем правом углу, но там не разместился разговорный динамик. Звук во время вызова издает дисплей, который вибрирует на высокой.

Ожидается, что в Galaxy S10 будет встроен 7-нм процессор Exynos 9820 с тактовой частотой 3,1 ГГц, 8 ГБ оперативной и 0,5 ТБ постоянной памяти в лучшей модификации. Передовая версия флагмана также получит тройную заднюю камеру и поддержку Quick Charge 4.0+ в обличии Fast Charge 2.0.