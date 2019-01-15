Galaxy S10 получит много оперативной памяти

В сети появилось множество якобы слитых данных о смартфоне Galaxy S10. Пока что говорить с уверенностью, что это действительно реальные характеристики нового флагмана мы не можем, так как многое вызывает вопросы, но эти характеристики стоит огласить. Устройство получит поддержку сетей 5G, так как они уже в некоторых странах тестируются. Диагональ дисплея почти не изменится, зато рамки сделают минимальными и сделают отверстие под камеру в дисплее. Объем оперативной памяти поставит новые рекорды — теперь у вашего смартфона может быть больше ОЗУ, чем у ноутбуков игрового типа, например. Также сообщается, что дизайн нового смартфона практически не будет отличаться от того, как выглядит S9. Будем ждать релиза и посмотрим, насколько это правда.