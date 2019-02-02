Galaxy S10 вновь на фото

На просторах интернета уже долго обсуждают возможность выхода нового смартфона Galaxy S10 и его версии с + в названии. Пока что официальной информации нет и любые данные по этой теме можно смело считать лишь слухами или домыслами. Но, в сети появились изображения нового смартфона. Стоит отметить, что они появились в разном виде сразу у нескольких пользователей, которые ранее уже сливали нам информацию о новинках мобильного рынка. Это значит, что их мнению можно доверять и верить, что смартфон будет выглядеть именно так. Но, пока что ждем официального релиза и только потом можно будет обсуждать камеру в дисплее и прочие детали. И, видимо, стоимость такого смартфона будет крайне высокой — больше 1500 долларов даже за базовую версию.