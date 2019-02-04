Galaxy S10E младшая модель грядущей флагманской линейки

Galaxy S10E получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Возможны и другие модификации. Появится ли в новинке флагманский процессор Snapdragon 855/Exynos 9820, как в Galaxy S10, — неизвестно. Сообщается лишь о том, что смартфон снабдят аккумулятором меньшей емкости — на 3100 мАч. Ещё одной отличительной чертой Galaxy S10E должна стать двойная камера вместо тройной в Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Пока неясно, какие именно сенсоры будут использоваться в младшей модели. Samsung Galaxy S10E внешне будет похож на обычный Galaxy S10. Он получит практически безрамочный 5,8-дюймовый дисплей с небольшим отверстием под одинарную фронтальную камеру в верхнем правом углу. Важным отличием от старших моделей должна стать плоская форма экрана, чего давно ждали во флагманских моделях фанаты бренда. При этом сканер отпечатков пальцев, как и в более дорогих модификациях, будет встроен в дисплей.Стоимость смартфона составит 150 долларов.