Galaxy S11 5G получил сертификацию 3C

2019-11-22, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy S11 5G ; [29]
Китайское агентство 3C сертифицировало устройство, под номером модели SM-G9860. Предполагается, что это Galaxy S11 будет поддерживать 5G и 25-ваттную быструю зарядку. Стоит отметить, что в серии Galaxy S10 предусмотрена поддержка быстрой зарядки 15 Вт, но она все еще не соответствует уровню Note10 +, который достигает 45 Вт.

По слухам, смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, Snapdragon 865, память LPDDR5 и хранилища UFS 3.0. Кроме того,Samsung предлагает обновленную настройку камеры с основным сенсором на 108 Мп вместе с перископом с 5-кратным увеличением. Дисплей на обычном S11 должен быть с диагональю 6,7 дюйма и иметь более узкие рамки, чем серия Note10. Более подробная информация должна появится в ближайшие недели.

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