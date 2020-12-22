Galaxy S2 получил неофициальное обновление до Android 11

Смартфон Samsung Galaxy S2 2011 года выпуска может работать под управлением Android 11 через 9 лет после его запуска.

Владельцы этого телефона могут попробовать последнюю версию Android, которая еще не стала популярной на многих флагманских смартфонах, выпущенных в этом году. Android 11 для Galaxy S2 поставляется в качестве неофициального порта LineageOS 18,1. Поскольку ПЗУ совместимо с изолированным восстановлением (IsoRec), его можно напрямую перепрограммировать через Odin. Однако пользователям придется заново разбивать разделы и стирать внутреннюю память своего телефона для процесса установки.

В любом случае, если у вас все еще есть этот телефон, и если вы интересуетесь моддингом, прошить Android 11 на этом смартфоне - неплохая идея.