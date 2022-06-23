Galaxy S22 Ultra стал самым продаваемым смартфоном Samsung

Galaxy S22 Ultra стал самым популярным Android-смартфоном в апреле — за флагманом последовал более дешевый Galaxy A13 от Samsung, и, как ни странно, оба устройства показали себя очень хорошо, когда дело доходит до доли мирового рынка. Для тех, кому интересно, доля рынка Galaxy S22 Ultra в апреле составила 1,5%, тогда как вторым по популярности телефоном Samsung был Galaxy A13, поскольку он занимал 1,4% рынка. Младший Galaxy A03 также смог захватить 1,4% рынка. Четвертым и последним телефоном Samsung в десятке лучших стал Galaxy A53 5G, доля которого на мировом рынке составила 1,3%. За ним последовал Redmi Note 11 LTE, которому удалось удержать аналогичную долю рынка смартфонов. Несмотря на очевидный успех Galaxy S22 Ultra 5G, можно с уверенностью сказать, что на данный момент этот телефон далеко не самый популярный смартфон, доступный на рынке.

Почему? Что ж, Apple готова к конкуренции. Рекламируемый флагман, безусловно, был самым популярным Android-смартфоном в апреле, но если посмотреть на другие экосистемы, Apple вышла вперед с четырьмя моделями iPhone. У iPhone 13 самая большая доля мирового рынка — 5,5%, за ним следует iPhone 13 Pro Max с долей 3,4%, затем у iPhone 13 Pro и iPhone 12 — 1,8% и 1,6% соответственно. По мнению аналитиков, Galaxy S22 Ultra удалось завоевать эту популярность в основном из-за того, что это устройство является предпочтительным для всех пользователей Galaxy Note, серии, которой больше не существует, а S22 Ultra является единственным настоящим преемником Galaxy Note со встроенным S Pen и дисплеем Edge.