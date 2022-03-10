Galaxy S22 получает обновление устраняющее ограничение производительности

Вчера Samsung опубликовала заявление и упомянула, что выпустят обновление, которое снимет ограничение производительности. Обновление уже доступно для пользователей Galaxy S22 в Корее. Согласно отчету, обновление убирает ограничения производительности процессора и графического процессора, во время игры на телефоне. Новое обновление также добавляет «Режим управления производительностью игры» в Game Booster. Помимо изменений в службе оптимизации игр, новое обновление также содержит общие улучшения и улучшения камеры.