Galaxy S23 получил уникальный Snapdragon 8 Gen 2

Вчера в ходе официальной презентации смартфонов Samsung Galaxy S23 представители компании официально заявили, что их устройство построено на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который отличается от аналогичных процессоров внутри смартфонов-конкурентов. Безусловно, всем было интересно в чём же отличия между оригинальным Snapdragon 8 Gen 2 и этим же процессором в новых флагманских смартфонах. Но оказалось, что наше раннее предсказание оказалось верным — отличий практически нет, разница лишь в том, что процессор теперь работает на чуть более высокой тактовой частоте. Если оригинальный Snapdragon 8 Gen 2 поставляется с производительным ядром Cortex-X3 с частотой 3,20 ГГц, то у уникального Snapdragon 8 Gen 2 для Samsung это же ядро работает на частоте 3,36 ГГц.

То есть отличие уникальной версии процессора исключительно в чуть более высокой тактовой частоте центрального процессора. Кроме того, графическое ядро тоже получило прирост тактовой частоты — с 680 МГц до 719 МГц, так что прирост тоже крайне незначительный. Соответственно, никаких слайдов со сравнением производительности новых смартфонов и их потенциальных конкурентов в рамках презентации никто не увидел, потому что прирост производительности процентов пять от силы, а может и меньше. Это сложно назвать сильным преимуществом смартфона и мы не совсем поняли зачем было делать на этом такой акцент, ведь на деле пользователи абсолютно никакой разницы не заметят при всём желании без тестов синтетики.