Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max сравнили в играх

Samsung представила долгожданную линейку смартфонов Galaxy S25 в прошлом месяце — внешний дизайн остался практически неизменным, но внутренние компоненты получили значительные улучшения. Производительность процессора и графики существенно возросла по сравнению с Galaxy S24, что особенно заметно в мобильных играх. Западные блогеры уже выпустили сравнительный тест между Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, в котором проверялась их игровая производительность в Genshin Impact и Wuthering Waves. В тесте оценивалась частота кадров, уровень троттлинга и энергопотребление флагманских смартфонов. Ранее iPhone традиционно считался лучшим игровым устройством и несмотря на эксклюзивные настройки высокого разрешения для игр на Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max обеспечивает лучшее внутриигровое разрешение.

Но на деле разница между гаджетами минимальная — при максимальных настройках Galaxy S25 Ultra удерживал стабильные 59,2 FPS без заметных лагов и проседаний, что говорит о высокой мощности Snapdragon 8 Elite. iPhone 16 Pro Max показал аналогичные 59 FPS, то есть на 0,2 FPS ниже. Однако у Samsung наблюдалось высокое энергопотребление — 7,2 Вт против 5,4 Вт у iPhone. Кроме того, iPhone работал при более высоком разрешении и оставался на 10 градусов холоднее. А в Genshin Impact iPhone 16 Pro Max уверенно обошёл Galaxy S25 Ultra — смартфон Apple выдавал 95,2 FPS в среднем, а в некоторых моментах достигал 120 FPS. Galaxy S25 Ultra, скорее всего, ограничен 60 FPS из-за встроенного лимита частоты кадров в игре.