Galaxy S7 / S7 Edge получают новое обновление системы

В 2016 году Samsung запустила серию Galaxy S7, состоящую из Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Эти устройства больше не соответствуют требованиям для обновлений безопасности. Однако, несмотря на то, что ему уже почти 5 лет, южнокорейская компания Samsung выпускает исправление безопасности от сентября 2020 года для этих двух телефонов.

Раньше Samsung предоставляла два обновления Android и до 4 лет обновлений безопасности для своих флагманских телефонов. Компания предоставила исправления безопасности для Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge до марта 2020 года. Это обновление скорее может включать в себя определенные критические исправления, поэтому компании Samsung пришлось выпустить обновление. В настоящее время обновление доступно в США и Европе.