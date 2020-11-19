Galaxy Xcover 5 может стать первым защищенным смартфоном Samsung 5G

Samsung - одна из немногих компаний, производящих надежные устройства для полевых работников. Компания продает как защищенные планшеты, так и смартфоны под названием Galaxy Tab Active и Galaxy Xcover. Согласно новым слухам, компания работает над новым защищенным продуктом под названием Galaxy Xcover 5.

Samsung может выпустить загадочный смартфон с номером модели SM-G501B . Этот телефон даже был замечен на HTML5TEST под управлением Android 11. Судя по номеру модели, аналитики предполагают, что это Galaxy Xcover 5. По слитым данным, это устройство поддерживает подключение 5G. Таким образом, Galaxy Xcover 5 может стать первым защищенным смартфоном Samsung с поддержкой 5G.
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