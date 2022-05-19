Galaxy Z Flip 4 засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 1+

Компания Samsung готова выпустить Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 в этом году. Согласно утечке от Ice Universe, смартфон Galaxy Z Flip 4 появился в Geekbench, популярном приложении для тестирования производительности. Там указан смартфон Galaxy Z Flip 4, который использует 8 ГБ оперативной памяти вместе с процессором Snapdragon 8 Gen 1+. Напомним, что Snapdragon 8 Gen 1+ основан на 4-нм техпроцессе TSMC и работает на частоте с ядрами: 3,19 ГГц X2 + 2,75 ГГц A710 + 1,8 ГГц A510. Информация не официальная, поэтому стоит дождаться новостей от компании.

Samsung представит новые складные устройства в августе. Телефоны получат некоторые элементы дизайна из серии Galaxy S22, но, конечно же, будут иметь и собственный список улучшений.