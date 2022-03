Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 получили единый пользовательский интерфейс 4.1

Samsung объявила, что One UI 4.1 скоро появится на всех флагманах Galaxy, а также на устройствах среднего класса, причем Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 первыми получат обновление.

Помимо других функций, последнее обновление также содержит исправления безопасности за март 2022 года. Хотя One UI 4.1 не содержит серьезных изменений, он содержит некоторые новые функции, такие как интеграция с Google Duo Live, приложение Expert RAW, стирание объектов с фотографий, Quick Share, интеграция Grammarly в клавиатуру Samsung и многое другое. Кроме того, Samsung также подтвердила список смартфонов и планшетов, которые получат One UI 4.1: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A series, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10 Plus 5G, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 5G.