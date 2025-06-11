Камерофон Huawei Pura 80 Ultra оценили в 1390 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент топовых камерофонов моделью Pura 80 Ultra, которую оснастили огромной основной камерой с пятью модулями. В нее вошел 50-Мп главный с дюймовым сенсором, оптикой с диафрагмой от F1.6 до F4.0 и оптической стабилизацией OIS, 50-Мп модуль с телеобъективом (3,7-кратное приближение, F2.4 и OIS), 12,5-Мп модуль с телеобъективом (9,4-кратный зум, F3.6 и OIS), 40-Мп сверхширокоугольный модуль (F2.2) и 1,5-Мп многоспектральный датчик.

Новинка также получила 6,8-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 точек и регулировкой ШИМ с частотой 1440 Гц, фирменной операционной системой HarmonyOS 5.1, поддержку спутниковых систем Tiantong и Beidou, АКБ ёмкостью 5700 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, защиту от воды и пыли (IP68/IP69), а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2. Смартфон станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке 26 июня по эквивалентной цене в 1390 и 1530 долларов за варианты с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.
Vivo X300 Pro получит огромный экран…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Vivo X300, официа…
Vivo X200 Pro mini выйдет в новой расцветке …
Компания Vivo объявила, что её компактный смартфон X200 Pro mini выйдет в новой, фиолетовой, расцветке. Т…
Официально: Sony Xperia 1 VII готов к выходу…
Компания Sony объявила, что официальный релиз флагманского смартфона Xperia 1 VII состоится 13 мая в Япон…
Red Magic 10 Air готов к глобальному релизу …
Пару дней назад бренд Red Magic выпустил в Китае смартфон Red Magic 10 Air, а уже сегодня объявил дату ме…
Samsung Galaxy A26 оценили в 25 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон Samsung Galaxy A26, который был представлен в начале…
Смартфон iQOO Z10 Turbo показали на фото …
Компания iQOO опубликовала фотографии смартфона iQOO Z10 Turbo, официальный релиз которого состоится до к…
В России стартуют продажи флагманской серии смартфонов realm…
Компания realme объявила о запуске новой флагманской линейки смартфонов realme GT 7 на российском рынке. …
Официально: Realme Neo7 Turbo готов к выходу…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Neo7 Turbo состоится 29 мая в Китае. Прои…
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor