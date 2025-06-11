Камерофон Huawei Pura 80 Ultra оценили в 1390 долларов

Новинка также получила 6,8-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, разрешением 2848:1276 точек и регулировкой ШИМ с частотой 1440 Гц, фирменной операционной системой HarmonyOS 5.1, поддержку спутниковых систем Tiantong и Beidou, АКБ ёмкостью 5700 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, защиту от воды и пыли (IP68/IP69), а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2. Смартфон станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке 26 июня по эквивалентной цене в 1390 и 1530 долларов за варианты с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.