Представлен смартфон Moto G86 Power 5G

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2. Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 оптического размера 1/1,95 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 118°), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 15, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, корпусом толщиной 8,65 мм, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, АКБ ёмкостью 6720 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 205 долларов.

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