Galaxy Z Fold2 набрал 109 баллов в рейтинге DxOMark

Samsung официально анонсировала свой складной смартфон нового поколения под названием Galaxy Z Fold 2. Однако после длительного периода официального анонса и запуска агентство DxOMark Camera Scoring Agency решило опубликовать оценки складного смартфона.

Согласно тестам DxOMark, Galaxy Z Fold 2 набрал всего 109 баллов за заднюю камеру, что ниже, чем у флагманского смартфона Xiaomi. К примеру, Mi 9 набрал 110 баллов, а бюджетный смартфон с одной задней камерой Pixel 4a набрал 111 баллов.

Galaxy Z Fold 2 получил 108 баллов за обычный сегмент изображения, 102 балла за видеозапись и 63 балла за съемку с увеличением. Что касается причины, по которой он получает более низкий балл при съемке, чем другие смартфоны высокого класса, команда DxOMark заявляет, что из-за сделанных изображений он потерял много текстуры для объектива. Искры и проблемы с функцией автофокуса для съемки при слабом освещении и на открытом воздухе.
Комментарии и отзывы Galaxy Z Fold2
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