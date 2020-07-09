Garmin обновила свою линейку часов солнечной батареей

Garmin решила добавил солнечную технологию к четырем своим знаковым умным часам: Instinct, Fenix ​​6, 6X Pro Solar и Tactix Delta.

По техническим характеристикам ни одна из моделей не была изменена, за исключением солнечных батарей. Например, Fenix ​​6S с солнечной панелью теперь предлагает дополнительный день и половину времени автономной работы при достаточной солнечной экспозиции, в то время как 6 Pro Solar получил дополнительные два дня автономной работы.

Garmin Instinct состоит из трех новых солнечных моделей: Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition и Instinct Solar Tactical Edition. Все три устройства обеспечивают до 50 дней автономной работы в режиме SmartWatch при достаточной солнечной экспозиции.

Умные часы военного класса Tactix Delta, использующие солнечную зарядку для продления времени автономной работы и режим Power Manager, обеспечивающий до 21 дня в помещении и до 24 дней при достаточной солнечной экспозиции. SmartWatch поставляется с так называемым скрытым режимом, который отключает совместное использование местоположения и беспроводное соединение, а также переключатель уничтожения, чтобы стереть пользовательскую память.

Что касается цен, они довольно дорогие, цены стартуют от $ 400 и достигают $ 1100.