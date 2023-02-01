Garmin представила Vivomove Trend

Рынок умных часов уже достаточно давно развивается и на текущий момент удивить пользователя умным гаджетом, способным справиться с поставленной задачей, уже трудно. Современные умные часы бывают всех форм и размеров, они стоят от 100 долларов до нескольких тысяч, подключаются к любой операционной системе и всё в таком духе. Но далеко не всем пользователям нравятся привычные умные часы — кому-то больше подходят модели в классическом дизайне со стрелочками и прочими бонусами, которые удобно сидят на руке и приносят море удовольствия. Именно такие часы сегодня и были представлены — речь о модели Garmin Vivomove Trend. Это классические аналоговые часы, на первый взгляд, но на деле вы получаете модель с множеством умных функций.

В повседневной жизни пользователь получает обычные наручные часы — там есть циферблат, есть стрелки и всё понятно даже без дисплеев и прочих декоративных элементов. Но при этом при желании пользователь может получать необходимые ему уведомления, настраивать информацию, которая должна отображаться у него на небольшом дисплее, а время автономной работы устройства просто безумное — вы можете не заряжать свои часы буквально неделями, потому что у них нет огромного дисплея и потреблять энергию просто нечему. Для переходного варианта от классических часов к умным это просто шикарный вариант, плюс часы представлены в двух вариантах цвета, так что можно подобрать себе то, что нравится больше всего или подходит под ваш дресс-код.
Samsung представила эксклюзивные Galaxy Watch5 Golf Edition…
Новость довольно необычная, но поклонникам интересных умных часов она точно понравится. Стоит начать с то…
Samsung Galaxy Watch получат microLED уже в этом году…
На рынке умных часов на текущий момент имеется явный фаворит, который обладает просто безумной долей в се…
Часы Amazfit GTR Mini показали на рендерах …
Профильное издание GSMArena поделилось изображениями и подробностями о смарт-часах Amazfit GTR, которые е…
Apple Watch не получат существенных апгрейдов до 2025 года…
Если вы следите за ситуацией на рынке потребительской электроники, то понимаете, что на текущий момент в …
Стала известна европейская цена Redmi Smart Band 2…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился рекламными постерами международной версии фитнес-брасл…
Представлены смарт-часы IWO Pro DT8 Ultra+…
Сетевые источники сообщают о выходе умных часов IWO Pro DT8 Ultra+, которые предлагают дизайн в стиле App…
Браслет Redmi Band 2 появился в международной продаже…
Компания Xiaomi дала старт глобальным продажам фитнес-браслета Redmi Band 2, который вышел в Китае в конц…
Часы Realme S100 оценены в 3500 рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смарт-часов Realme S100, рекомендованная цена которых сост…
Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активностиОбзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?
Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеемОбзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor