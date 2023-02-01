Garmin представила Vivomove Trend

Рынок умных часов уже достаточно давно развивается и на текущий момент удивить пользователя умным гаджетом, способным справиться с поставленной задачей, уже трудно. Современные умные часы бывают всех форм и размеров, они стоят от 100 долларов до нескольких тысяч, подключаются к любой операционной системе и всё в таком духе. Но далеко не всем пользователям нравятся привычные умные часы — кому-то больше подходят модели в классическом дизайне со стрелочками и прочими бонусами, которые удобно сидят на руке и приносят море удовольствия. Именно такие часы сегодня и были представлены — речь о модели Garmin Vivomove Trend. Это классические аналоговые часы, на первый взгляд, но на деле вы получаете модель с множеством умных функций.

В повседневной жизни пользователь получает обычные наручные часы — там есть циферблат, есть стрелки и всё понятно даже без дисплеев и прочих декоративных элементов. Но при этом при желании пользователь может получать необходимые ему уведомления, настраивать информацию, которая должна отображаться у него на небольшом дисплее, а время автономной работы устройства просто безумное — вы можете не заряжать свои часы буквально неделями, потому что у них нет огромного дисплея и потреблять энергию просто нечему. Для переходного варианта от классических часов к умным это просто шикарный вариант, плюс часы представлены в двух вариантах цвета, так что можно подобрать себе то, что нравится больше всего или подходит под ваш дресс-код.