Garmin представила «умные» наручные часы Fenix 5 Plus

Представлены смарт-часы Garmin Fenix 5 Plus для спортсменов. Гаджет получил цветной 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. В оснащение набора входит датчик частоты сердечных сокращений, барометрический высотомер, компас, гироскоп, акселерометр и термометр. Новинка сможет вести подсчёт количества шагов, пройденного расстояния, потраченных калорий, продолжительности сна и активности. Время автономной работы у аппарата будет от 7 до 20 дней. Стоимость часов составит от 700 долларов.