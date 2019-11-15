Garmin представила умные часы GPS с системой Amoled

2019-11-15, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Garmin Venu; [67]
Garmin Venu стали первыми смарт-часами компании, которые оснащены AMOLED-экраном и также имеют GPS для отслеживания местоположения и маршрутов тренировок.

Venu - это умные часы с 1,2-дюймовым амолированным экраном, которые доступны в черном с золотом корпусе, песочного цвета с розовым золотом, синим гранитом с серебром и в черном сланцевом исполнении. Теоретически батарея может работать до пяти дней. Рекомендованная розничная цена начинается с 349,99 евро.

Venu от Garmin имеет несколько функций здоровья, включая монитор сна, измеритель пульса, мониторинг стресса и даже отслеживание гидратации. Экран Amoled может отображать 40 различных тренировок. Это может включать упражнения, сосредоточенные на силе, кардио, йоге и пилатесе. План тренировок также может быть составлен с помощью Garmin Coach. Кроме того, приходят уведомления со смартфона и можно загружать песни, например, из Spotify.

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