Garmin представила умные часы Venu 2 и Venu 2S GPS

Компания Garmin объявила о выпуске новейших смарт-часов для фитнеса - Garmin Venu 2 и Venu 2S. Обе смарт-часы оснащены GPS и имеют до 25 режимов спортивного отслеживания, расширенное отслеживание сна и несколько других впечатляющих функций, которые позволяют пользователям круглосуточно следить за состоянием здоровья и физической подготовкой.

Garmin Venu 2 - это 45-миллиметровые умные часы с 22-миллиметровым ремешком, а Garmin Venu 2S - 40-миллиметровые умные часы с 18-миллиметровым ремешком. Обе модели стоят 400 долларов. Умные часы также имеют лицевую панель из нержавеющей стали, сенсорный дисплей AMOLED, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Часы позволяют пользователям отслеживать многие параметры здоровья и физической формы, такие как частота сердечных сокращений, уровень гидратации, стресс, фитнес-возраст, и несколько специализированных параметров, касающихся женского здоровья.

Venu 2 может работать до 11 дней при полной зарядке в режиме смарт-часов и около 8 часов в режиме GPS, в то время как Venu 2S может работать до 10 дней в режиме смарт-часов и около 7 часов в режиме GPS. Обе модели обеспечивают сверхбыструю зарядку.