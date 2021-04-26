Garmin выпустила умные часы Venu 2 и Venu 2S

В прошлом году производитель часов Garmin выпустила умные часы Venu для занятий спорта. Теперь компания выпускает обновленные часы Venu 2 и Venu 2S. Производитель обещает, что новые часы стали еще лучше.

Модель Venu 2 оснащена 1,3-дюймовым дисплеем, а Venu 2S предлагает 1,1-дюймовый дисплей. Дисплей имеет защиту Corning Gorilla Glass 3. Они подходят для последнего пользования. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Обладают часы водонепроницаемостью 5 атм. Автономность часов достигает 11 часов в режиме смарт-часов и до 8 часов в режиме GPS+музыка (Venu 2) и до 10 дней в режиме смарт-часов, до 7 часов в режиме GPS + музыка (Venu 2S).

Garmin Venu 2 и Venu 2S предлагают широкий набор функций для мониторинга здоровья и занятий активными видами спорта.

Рекомендованная розничная цена часов Venu 2 и 2S составляет 399,99 долларов.