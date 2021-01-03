Garmin выпустила умные часы Vivoactive 3 Element

Garmin Vivoactive 3 Element выпущены в Индии по цене около 218 долларов (15,990 рупий). Часы представлены только в одном цвете - серебристый. Дисплей Garmin Chroma с разрешением 240 х 240 пикселей оснащен 1,2 дюймовым циферблатом. Vivoactive 3 Element имеет силиконовый ремешок, а сам корпус изготовлен из нержавеющей стали. Умные часы способны выдержать погружение на глубину до 50 метров.

Garmin Vivoactive 3 Element имеет несколько датчиков среди которых, датчик сердечного ритма, GPS-слежение, датчик VO2 MAX. Также есть спортивные режимы, езда на велосипеде, йога, бег и многое другое. Производитель гарантирует автономность до 8 дней с выключенным GPS, а если он активирован до 13 часов.