Гарнитура ASUS ROG Strix Fusion 500 получила многоцветную подсветку

Компания ASUS представила гарнитуру ASUS ROG Strix Fusion 500, которая обеспечивает виртуальное звучание 7.1. Заявленный диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. Гарнитура Strix Fusion 500 создана для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми. Новинку оснастили многоцветной подсветкой ASUS Aura RGB с поддержкой эффектов, микрофоном и 2-метровым кабелем с коннектором USB. Также имеется технология ASUS Aura Sync, которая позволяет синхронизировать работу подсветки с другими компонентами игрового компьютера. Стоимость гарнитуры ASUS ROG Strix Fusion 500 составит около 180 долларов США.