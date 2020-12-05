Гарнитура HyperX Cloud Revolver + 7.1 доступна для заказа

HyperX объявила о выпуске игровой гарнитуры Cloud Revolver + 7.1 с объемным звуком.

Новая гарнитура обеспечивает иммерсивный звук и широкий звуковой диапазон. Гарнитура Cloud Revolver + 7.1 оснащена 50 мм драйверами. Точный и качественный звук достигается благодаря большим амбушюрам. Микрофон оснащен цифровым улучшением и шумоподавлением, к тому же он съемный.

Cloud Revolver + 7.1 получила все то, чем славится HyperX. Конструкция модели выполнена из прочной стали. Через USB-блок управления звуком пользователь может регулировать громкость, отключить микрофон и включить объемный звук.

В интернет-магазине HyperX игровая гарнитура Cloud Revolver + 7.1 доступна за 149,99 долларов.
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