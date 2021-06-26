Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена в розовом цвете

Игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger теперь доступна в розовом цвете. В целом, гарнитура идентичная оригинальной версии, за исключением цвета. Гарнитура оснащена 50 мм драйверами. HyperX Cloud Stinger - идеальная гарнитура для геймеров, которым нужен легкий комфорт, превосходное качество звука и дополнительное удобство. Вес гарнитуры всего 275 граммов, амбушюры наушников поворачиваются под углом 90 градусов для лучшей посадки. Для максимального комфорта во время длительных игровых сессий он оснащен высококачественной пеной с эффектом памяти HyperX.

В HyperX Cloud Stinger используется поворотный микрофон с шумоподавлением. Высококачественный регулируемый слайдер из цельной стали HyperX Cloud Stinger обеспечивает долговечность и стабильность. Гарнитура совместима с большинством представленных платформ.

Цена HyperX Cloud Stinger составляет 49,99 долларов.
Комментарии и отзывы HyperX Cloud Stinger
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