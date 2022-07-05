Гарнитура VR-реальности Oculus Quest 2 продана в количестве 15 миллионов копий

Oculus Quest 2 — самая успешная VR- гарнитура на сегодняшний день. Об этом объявил аналитик Франсиско Джеронимо.

Meta и Facebook активно продвигают своб гарнитуру Oculus Quest 2 сделав ее самой продаваемой гарнитурой на рынке. С момента дебюта 7 сентября 2020 года гарнитура продана в количестве 15 миллионов устройств. Согласно данным производителя, продажи Oculus Quest 2 выросли в 2021 году на 97% и более 242% в прошлом квартале.

В игровой индустрии также наблюдает рост игр с поддержкой виртуальной реальности. Если говорить о конкурентах, то компания Sony планирует выпустить гарнитуру PSVR 2, которая станет универсальным устройством с многочисленными новыми функциями.

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