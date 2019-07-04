Где можно остановиться пожить на Alfa Future People

Фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2019 будет традиционно проходить под Нижним Новгородом. Многие боятся приезжать из-за страха остаться на три дня практически в чистом поле без привычных современных удобств. В этой статье мы вкратце расскажем, где можно остановиться пожить и какие условия вас ждут.Всего есть три основных пути: официальные кемпинги, снять номер у местных жителей или номер в отеле. Если с последними двумя вариантами все более или менее понятно, то первый вызывает вопросы. Есть ли там Wi-Fi? Можно ли оставить машину? Можно ли сходить в душ?Существует несколько вариантов, где остаться жить: вы можете выбрать для себя один из трех подходящий кемпингов, которые находятся в максимальной близости от входов, либо арендовать номер в отеле уже в Нижнем Новгороде. Расскажем вам подробнее про все способы. Как говорилось ранее, на территории фестиваля существуют три различных кемпинга: Альфа, Бета, Гамма. Альфа кемпинг – самый удобный способ жилья на фестивале. Располагается на охраняемой территории и предоставляет вам место для вашей личной палатки, размерами не более 4.5 на 3 м и вместительностью не более четырех человек, бесплатные душевые кабины с горячей водой, туалеты, торговые точки по продаже еды и напитков. Также там ловит бесплатный Wi-Fi и можно оформить два гостевых визита. Находится максимально близко к фестивалю. Бета кемпинг отличается от зоны отдыха Альфа лишь отсутствием бесплатного Wi-Fi и возможностью оформления гостевых визитов. Находится он немного дальше, чем Альфа кемпинг.Зона отдыха Гамма также находится на охраняемой территории, на которой присутствуют туалеты, душевые с горячей водой и точки по продаже еды и напитков. Здесь вы сможете установить палатку, размеры который не превышают 4.5 на 3 м и вместительность не более 4 человек. Нет возможности гостевого входа и отсутствует бесплатный Wi-Fi. Находится он в 300 метрах от входа на фестиваль.Если вы решите остаться в отеле Нижнего Новгорода, вам понадобится трансфер до AFP на электричке. «AFP-абонемент» позволит вам ездить до фестиваля и обратно неограниченное количество раз во все дни фестиваля. Средний интервал движения электричек – 30 минут, а путь от Московского вокзала до станции Большое Козино (там проходит AFP) займет 35 минут.На фестиваль можно приехать и на автодоме, для этого вам потребуется купить пакет с услугой подъезда к территории. Для подключения электричества и подача/слива воды требуется отправить заявку на почту info@afp.ru , где необходимо указать марку, модель, габариты, государственный номер автомобиля, ФИО и телефонный номер владельца. Выехать и заехать на территорию фестиваля вы сможете только один раз.