GeForce Now обновлен для поддержки игр со скоростью 120 кадров в секунду на Pixel 6 Pro

У владельцев Pixel 6 Pro появилась еще одна причина попробовать облачный сервис потоковой передачи игр GeForce Now от Nvidia. Согласно недавно обновленной странице поддержки, обнаруженной разработчиками XDA, служба теперь может транслировать игры со скоростью 120 кадров в секунду на новейшем флагманском смартфоне Google. Неясно, когда именно было выпущено обновление, но это означает, что игры должны казаться более плавными и более отзывчивыми по сравнению с тем, когда они были ограничены 60 кадрами в секунду.

Это делает телефон Google первым смартфоном стороннего производителя, поддерживающим 120 кадров в секунду. Согласно справочной странице Nvidia, эта функция ранее была доступна для линейки Samsung S21, а также ее телефонов S20 FE и Note 20.
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