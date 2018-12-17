Геймерская гарнитура ASUS ROG Delta доступна в России

В России стала доступна геймерская гарнитура ASUS ROG Delta. Эта гарнитура может похвастаться подключением по USB/USB-C, встроенной RGB-подсветкой с шестью режимами работы, а также топовыми характеристиками.

ASUS утверждает, что это первая гарнитура, использующая четырехканальный ЦАП на основе ESS с отношением одиночного шума к 127 дБА. Кроме того, ASUS разделяет стереофонический сигнал, создавая более четкое и утонченное звучание для игр и другого контента.

Каждая чашка окружена 16 светодиодами для необычных световых эффектов, также есть ручной переключатель, который можно использовать, чтобы отключить их, если это необходимо. Еще один интересный момент, который стоит отметить, - встроенный вход USB-C. Это открывает больше платформ для гарнитуры, такие как телефоны с USB-C и даже Nintendo Switch. Тем не менее, он все еще будет идти с USB 2.0 в коробке.