Геймерская гарнитура LucidSound LS35X с удобным управлением

Компания LucidSound анонсировала беспроводную игровую гарнитуру LS35X. Модель может напрямую подключаться к Xbox One, обеспечивая окружение звуком при соединении с Xbox One и Windows 10, а также способна работать в паре со смартфоном.

Гарнитура оборудована микрофонным мониторингом происходящего вокруг, позволяющим слышать все вокруг, не снимая наушников. Вместо мелких кнопок, которые сложно найти, LucidSound превратили всю внешнюю поверхность обеих чашек LS35X в органы управления. Это два больших энкодера, занимающих оба торца чашек, позволяющие регулировать громкость раздельно в игре и в игровом чате. Середина каждого наушника служит гигантской кнопкой «Mute». Наушники LucidSound LS35X с непревзойденной системой управления доступна за $ 180.