Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 вышел в России

Компания ASUS дала старт российским продажам смартфона ROG Phone 3, который доступен в двух версиях с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти за 89 990 рублей, а также с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти по цене в 79 990 рублей. В Европе аппарат оценен в 999 и 1099 евро соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц, временем отклика 1 мс, задержкой отклика сенсорного экрана на прикосновения 25 мс, глубиной цвета 10 бит и поддержкой HDR10+, дополнительным разъемом для подзарядки на боковой панели, батарей на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, обновленными ультразвуковыми сенсорами, датчиком движения, обновленной системой охлаждения с испарительной камерой, фронтальной камерой на 24 Мп, тройной камерой на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, чипсетом Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, двумя фронтальными динамиками и поддержкой Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO).
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