Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 засветился в сети

Компания ASUS раскрыла название своего следующего геймерского смартфона ROG Phone – как и предполагалось, аппарат получит название ROG Phone 5. Предшественник, напомним, назывался ROG Phone 3, а цифру 4 в ASUS решили пропустить. Напомним, что в Китае «четверка» считается неудачным числом. Что до смартфона, то ему прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной флеш-памяти и 6,78-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц. Помимо обычной версии ASUS приписывают намерение выпустить вариант со вспомогательным дисплеем.

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