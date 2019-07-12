Генеральный директор Huawei сказал, что Hongmeng OS «вероятно» быстрее, чем Android и macOS.

После того, как правительство США включило Huawei в чёрный список для торговли, китайская компания подала заявку на регистрацию своей собственной мобильной операционной системы (ОС) Hongmeng и начала тестировать её в Китае. Руководитель Huawei сообщил, что ОС Hongmeng разработана с учетом большей гибкости, поскольку она может работать на широком спектре устройств, таких как смартфоны, маршрутизаторы и центры обработки данных. Также он подчеркнул, что возможный уход от Android будет серьезным ударом.

«Система имеет задержку обработки менее 5 миллисекунд. Он будет отлично адаптирован к Интернету вещей, а также может применяться для автономного вождения. Мы создали эту систему для того, чтобы иметь возможность соединять все объекты одновременно. Именно так мы движемся к разумному обществу », - цитирует Чжэнфэй слова Sina Teсh. Основатель Huawei отметил, что «большая ошибка» со стороны Huawei - конкурировать с Apple и Google , поскольку их соответствующие операционные системы имеют богатую экосистему приложений. Huawei уже работает над разработкой альтернатив Play Store и App Store и уже работает с разработчиками для достижения этой цели.