Генеральный директор Samsung принес официальные извинения пользователям за скандал с понижением производительности

Генеральный директор Samsung, Джонг-Хи Хан принес официальные извинения пользователям Samsung за фиаско с регулированием приложения GOS во время ежегодного собрания акционеров компании. Генеральный директор признал, что Samsung не понимает опасений клиентов, и сказал, что Samsung будет «более внимательно прислушиваться к клиентам, чтобы предотвратить повторение такой проблемы».

Напомним, что служба оптимизации игр Samsung (GOS) предустановлена ​​на новейших смартфонах и планшетах Galaxy S, а также на некоторых старых флагманских устройствах. Служба должна точно настраивать производительность системы во время игр, чтобы продлить срок службы батареи, но позже было обнаружено, что она снижает производительность до 10 000 приложений.

Дело усугублялось тем, что пользователям по умолчанию не предоставлялась возможность отключить данную функцию. Samsung уже выпускает обновление программного обеспечения для серии Galaxy S22 в Южной Корее, отключая ограничения процессора и графического процессора, связанные с GOS. Ожидается, что аналогичное обновление появится на старых флагманах и планшетах Galaxy S.