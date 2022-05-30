Genesis представила колонки Helium 800 BT 2.1 с подсветкой ARGB

Genesis Helium 800 BT — это комплект динамиков 2.1 со среднеквадратичной мощностью 60 Вт, отличающийся частотной характеристикой от 100 Гц до 20 кГц. Комплект оснащен Bluetooth-связью, а также оптическим (Toslink) и RCA-входом. Производитель добавил в комплект пульт управления, а также специальную панель на сабвуфере, позволяющую пользователю изменять громкость и характеристики баса. Колонки также могут работать в режиме ECO, который автоматически переключает их в режим ожидания, когда они не используются.
Genesis Helium 800 BT предназначен не только для пользователей, которые ценят хорошее качество звука, но и для пользователей, которые хотели бы, чтобы их звуковое оборудование соответствовало сборке ПК. Система подсветки ARGB позволяет пользователям управлять системой освещения с помощью материнской платы ПК и совместима с программным обеспечением Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion и AuraSync.